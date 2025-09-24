https://1prime.ru/20250924/sf-862685333.html

СФ проведет консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

СФ проведет консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора - 24.09.2025, ПРАЙМ

СФ проведет консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

Совет Федерации России на заседании в среду проведет консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность Генпрокурора РФ, соответствующий вопрос включен... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T00:26+0300

2025-09-24T00:26+0300

2025-09-24T00:26+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

андрей клишас

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685333.jpg?1758662781

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации России на заседании в среду проведет консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность Генпрокурора РФ, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, андрей клишас, совет федерации