2025-09-24T00:26+0300
2025-09-24T00:26+0300
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации России на заседании в среду проведет консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность Генпрокурора РФ, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.
00:26 24.09.2025
 
СФ проведет консультации по кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации России на заседании в среду проведет консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность Генпрокурора РФ, соответствующий вопрос включен в повестку заседания.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.
Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.
 
