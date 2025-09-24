https://1prime.ru/20250924/shaman-862685464.html

Певец Shaman заявил, что ему было сложно петь на тросе в воздухе

Певец Shaman заявил, что ему было сложно петь на тросе в воздухе - 24.09.2025, ПРАЙМ

Певец Shaman заявил, что ему было сложно петь на тросе в воздухе

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в интервью сайту aif.ru заявил, что при подготовке его номера для музыкального конкурса "Интервидение" не было ничего, с чем бы не | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T00:35+0300

2025-09-24T00:35+0300

2025-09-24T00:35+0300

бизнес

россия

рф

москва

московская область

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685464.jpg?1758663327

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в интервью сайту aif.ru заявил, что при подготовке его номера для музыкального конкурса "Интервидение" не было ничего, с чем бы не справилась его команда, однако признался, что ему было непросто первый раз исполнять песню, находясь в воздухе. "По поводу сложности подготовки – не было ничего такого, с чем бы не справилась наша большая и креативная команда. Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полётная обвязка стягивает всё тело, но и это стало привычным элементом номера", - поделился Shaman. Артист добавил, что через шоу и песню он хотел показать, что "Россия полна любви, и у этой любви нет границ". "Надеюсь, удалось коснуться сердца каждого, кто смотрел "Интервидение-2025", - заключил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, московская область, владимир путин