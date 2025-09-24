https://1prime.ru/20250924/siluanov-862721431.html

Силуанов оценил подготовленный проект бюджета России

Силуанов оценил подготовленный проект бюджета России - 24.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил подготовленный проект бюджета России

Подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет, сообщил министр... | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина."Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период является сбалансированным и устойчивым", - сказал Силуанов.По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, роста, реальных зарплат и доходов населения."Социальная политика - первый приоритет бюджета. Важнейшим направлением являются меры по повышению демографии. Детский бюджет составит на три года более 10 триллионов рублей. В рамках этого бюджета предусматривается выплата единого пособия на детей, нуждающимся семьям, продолжение программ материнского капитала с индексацией на уровень инфляции и предоставления семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - подчеркнул Силуанов.Министр также рассказал, что более 2 триллионов рублей будут учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, деньги пойдут на субсидирование процентной ставки по семейной ипотеке, а также единовременных выплат в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотечных кредитов", - отметил Силуанов.Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.

