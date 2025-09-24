https://1prime.ru/20250924/siluanov-862721549.html
Силуанов дал прогноз по дефициту федерального бюджета на три года
Силуанов дал прогноз по дефициту федерального бюджета на три года - 24.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов дал прогноз по дефициту федерального бюджета на три года
Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:56+0300
2025-09-24T15:56+0300
2025-09-24T16:20+0300
экономика
антон силуанов
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858658724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3622b9876a3562d03586535c447e869b.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году - 46 триллиона, и в 2028 году - 49,4 триллиона, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина.Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин."С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 триллиона рублей в 2026 году, 46 триллионов рублей в 2027 году, 49,4 триллиона в 2028 году", - сказал Силуанов."Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% в 2026, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - сообщил он."Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году", - сказал также Силуанов.Таким образом, как отметил министр, произойдет возвращение на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.
https://1prime.ru/20250924/reshetnikov-862720178.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858658724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f67eb745e342b8567548de8013277c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, финансы, россия
Экономика, Антон Силуанов, Финансы, РОССИЯ
Силуанов дал прогноз по дефициту федерального бюджета на три года
Силуанов: дефицит бюджета РФ планируется в 1,6% ВВП в 2026 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году - 46 триллиона, и в 2028 году - 49,4 триллиона, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина.
Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.
"С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 триллиона рублей в 2026 году, 46 триллионов рублей в 2027 году, 49,4 триллиона в 2028 году", - сказал Силуанов.
"Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% в 2026, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - сообщил он.
"Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году", - сказал также Силуанов.
Таким образом, как отметил министр, произойдет возвращение на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.
Решетников рассказал об альтернативе налоговых мер