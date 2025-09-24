https://1prime.ru/20250924/siyyarto-862745772.html

Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире

Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта, энергоснабжение центральной Европы, ситуацию с торговыми пошлинами и мировую экономику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы находимся в постоянном контакте с американским правительством, и премьер-министр также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: ход войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, сложившуюся в результате пошлин, и, конечно, они также провели консультации по вопросу энергоснабжения Центральной Европы, это было несколько часов назад", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

