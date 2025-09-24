https://1prime.ru/20250924/siyyarto-862745772.html
Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире
Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире - 24.09.2025, ПРАЙМ
Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:47+0300
2025-09-24T23:47+0300
2025-09-24T23:47+0300
политика
мировая экономика
венгрия
сша
украина
дональд трамп
петер сийярто
виктор орбан
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта, энергоснабжение центральной Европы, ситуацию с торговыми пошлинами и мировую экономику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы находимся в постоянном контакте с американским правительством, и премьер-министр также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: ход войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, сложившуюся в результате пошлин, и, конечно, они также провели консультации по вопросу энергоснабжения Центральной Европы, это было несколько часов назад", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://1prime.ru/20250924/vengriya-862743958.html
венгрия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венгрия, сша, украина, дональд трамп, петер сийярто, виктор орбан, мид
Политика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Виктор Орбан, МИД
Орбан и Трамп в среду обсудили ситуацию в мире
Сийярто: Орбан и Трамп в среду обсудили мировые экономические и политические вопросы