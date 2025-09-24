https://1prime.ru/20250924/slovakiya-862737605.html

У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар

У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива. "Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.

