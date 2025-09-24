Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар - 24.09.2025
У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар
Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово... | 24.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива. "Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, Сергей Лавров, МИД, ООН
© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии. Архивное фото
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива.
"Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо
11 сентября, 15:01
 
Заголовок открываемого материала