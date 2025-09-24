https://1prime.ru/20250924/slovakiya-862738846.html

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Словакия просит Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из России в 2027-2028 годах, дать ей дополнительный срок для диверсификации источников поставок, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на полях ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. "Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из РФ, представленном президентом Европейской комиссии. Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать российские энергоносители - ред.) в течение определенного времени", - сказал он журналистам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

