Словакия потеряет 10 млрд евро, если прекратит поставки российского газа - 24.09.2025, ПРАЙМ
Словакия потеряет 10 млрд евро, если прекратит поставки российского газа
2025-09-24T21:42+0300
2025-09-24T21:42+0300
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома". "Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.
21:42 24.09.2025
 
Словакия потеряет 10 млрд евро, если прекратит поставки российского газа

Бланар: Словакия может потерять 10 млрд евро, если прекратит поставки российского газа

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома".
"Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
