Парламент Словакии одобрил часть мер по консолидации бюджета

Парламент Словакии одобрил часть мер по консолидации бюджета - 24.09.2025, ПРАЙМ

Парламент Словакии одобрил часть мер по консолидации бюджета

24.09.2025

2025-09-24T23:50+0300

2025-09-24T23:50+0300

2025-09-24T23:50+0300

словакия

БРАТИСЛАВА, 24 сен - ПРАЙМ. Депутаты словацкого парламенте одобрили часть мер, которые были предложены правительством в рамках консолидации бюджета и в результате реализации которых будет увеличена социальная и налоговая нагрузка на бизнес и население, следует из данных голосования. В сентябре министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий представил более 20 мер, которые должны привлечь в бюджет государства дополнительные 2,7 миллиарда евро. Среди предложенных мер увеличение НДС, налога на прибыль физических лиц, "заморозка" зарплат некоторых категорий бюджетников и рост социальных отчислений в бюджет. Оппозиция за последние две недели провела в Братиславе и других словацких городах две многочисленные акции протеста. "Присутствовали 79 депутатов, 78 - за, один - не голосовал, предложение одобрено", - сообщил председатель парламента Словакии Рихард Раши, подводя итоги голосования вечером в среду. Оппозиция, которая критиковала предложенные правительством предложения, покинула зал заседаний и в голосовании участие не принимала. Документ направляется на подпись президенту Словакии. Одобренные в среду поправки включают пока только изменения, которые в основном касаются граждан и компаний. Парламенту еще предстоит в октябре рассмотреть меры, которые примет государственный аппарат для экономии бюджетных средств. Предполагается, что министерства примут меры для сокращения своих расходов и откажутся от покупок, которые не являются приоритетными. Парламент в среду согласился с тем, что с 2026 года три государственных праздника в Словакии станут рабочими днями, будет введено прогрессивное налогообложение работников и повышены медицинские отчисления. Одобренные поправки также предусматривают увеличение НДС на продукты с повышенным содержанием соли и сахара и определяют праздничные дни, по которым будет разрешена работа розничных магазинов. Депутаты также поддержали поправку, которой их заработные платы "замораживаются" на уровне 2025 года и не будут в следующем году проиндексированы. Министр финансов Словакии говорил, что если республика не примет предложенные меры, то ей грозит высокий дефицит бюджета, увеличение госдолга, ухудшение международных рейтингов, повышение ставок по ипотеке и сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение. Словацкая оппозиция представленные правительством предложения подвергла острой критике, заявив, что данные меры негативно отразятся на жизни простых граждан и мелких предпринимателей. В оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") назвали предложения кабмина целенаправленной ликвидацией мелкого бизнеса в Словакии.

словакия

2025

Новости

ru-RU

словакия