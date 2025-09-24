Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250924/smi-862741659.html
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ
Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом замену российского газа американским СПГ, пишет | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T22:04+0300
2025-09-24T22:04+0300
энергетика
газ
мировая экономика
греция
сша
рф
дмитрий песков
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894025_53:0:972:517_1920x0_80_0_0_79b56d599edef8ddb68951511ce0534e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом замену российского газа американским СПГ, пишет газета "Икономикос Тахидромос". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в интервью радио РБК заявил, что американский лидер Дональд Трамп - бизнесмен, который хочет заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и американский сжиженный газ. "На повестке дня двух министров находился американский СПГ и его продвижение в Центральной и Восточной Европе для замены российского природного газа", - говорится в материале "Икономикос Тахидромос". Как пишет газета, Папаставру и Райт встретились на Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Нью-Йорке. "Потоки американского СПГ в Грецию неуклонно растут... 81% греческого импорта СПГ в первой половине 2025 года пришлось на Соединенные Штаты. По объему это почти вдвое больше, чем в первой половине 2024 года", - приводит издание слова греческого министра, произнесенные на совете. По данным газеты, министры обсудили "вертикальный газовый коридор" - проект по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - и участие американской компании Chevron в разведке углеводородов у побережья Греции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://1prime.ru/20250924/ssha-862729919.html
греция
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894025_168:0:857:517_1920x0_80_0_0_534961687ab7b9fa3747f2e9a6435aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, греция, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, chevron, ецб
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Chevron, ЕЦБ
22:04 24.09.2025
 
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ

Папаставру и Райт обсудили замену российского газа американским СПГ

© flickr.com / Klearchos KapoutsisГреческий флаг
Греческий флаг - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Греческий флаг. Архивное фото
© flickr.com / Klearchos Kapoutsis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом замену российского газа американским СПГ, пишет газета "Икономикос Тахидромос".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в интервью радио РБК заявил, что американский лидер Дональд Трамп - бизнесмен, который хочет заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и американский сжиженный газ.
"На повестке дня двух министров находился американский СПГ и его продвижение в Центральной и Восточной Европе для замены российского природного газа", - говорится в материале "Икономикос Тахидромос".
Как пишет газета, Папаставру и Райт встретились на Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Нью-Йорке.
"Потоки американского СПГ в Грецию неуклонно растут... 81% греческого импорта СПГ в первой половине 2025 года пришлось на Соединенные Штаты. По объему это почти вдвое больше, чем в первой половине 2024 года", - приводит издание слова греческого министра, произнесенные на совете.
По данным газеты, министры обсудили "вертикальный газовый коридор" - проект по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - и участие американской компании Chevron в разведке углеводородов у побережья Греции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Флаг США
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
18:34
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаГРЕЦИЯСШАРФДмитрий ПесковДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСChevronЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала