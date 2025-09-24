Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ
Папаставру и Райт обсудили замену российского газа американским СПГ
© flickr.com / Klearchos KapoutsisГреческий флаг
Греческий флаг. Архивное фото
© flickr.com / Klearchos Kapoutsis
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом замену российского газа американским СПГ, пишет газета "Икономикос Тахидромос".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в интервью радио РБК заявил, что американский лидер Дональд Трамп - бизнесмен, который хочет заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и американский сжиженный газ.
"На повестке дня двух министров находился американский СПГ и его продвижение в Центральной и Восточной Европе для замены российского природного газа", - говорится в материале "Икономикос Тахидромос".
Как пишет газета, Папаставру и Райт встретились на Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Нью-Йорке.
"Потоки американского СПГ в Грецию неуклонно растут... 81% греческого импорта СПГ в первой половине 2025 года пришлось на Соединенные Штаты. По объему это почти вдвое больше, чем в первой половине 2024 года", - приводит издание слова греческого министра, произнесенные на совете.
По данным газеты, министры обсудили "вертикальный газовый коридор" - проект по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - и участие американской компании Chevron в разведке углеводородов у побережья Греции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.