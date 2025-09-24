https://1prime.ru/20250924/sotrudnichestvo-862710868.html

Лихачев обсудил с главой ОАЭИ сотрудничество РФ и Ирана по мирному атому

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Москве встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, обсуждался ход текущих проектов и перспективная повестка для сотрудничества в области мирного атома, сообщил "Росатом". "Двадцать четвертого сентября в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

