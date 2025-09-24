Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда - 24.09.2025
Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда
Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда - 24.09.2025, ПРАЙМ
Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда
Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T14:52+0300
2025-09-24T14:52+0300
россия
общество
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в среду. Его кандидатуру предложил комитет Совфеда. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении. -0-
россия, общество , совфед
РОССИЯ, Общество , Совфед
14:52 24.09.2025
 
Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда

Представителя Калужской области Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в среду.
Его кандидатуру предложил комитет Совфеда.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении. -0-
РОССИЯОбществоСовфед
 
 
Заголовок открываемого материала