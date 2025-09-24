https://1prime.ru/20250924/sovfed-862711150.html

Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда

Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда - 24.09.2025, ПРАЙМ

Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда

Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T14:52+0300

2025-09-24T14:52+0300

2025-09-24T14:52+0300

россия

общество

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в среду. Его кандидатуру предложил комитет Совфеда. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении. -0-

https://1prime.ru/20250924/krasnov-862704444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , совфед