Артамонова переизбрали главой бюджетного комитета Совфеда

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Представитель Калужской области Анатолий Артамонов после региональных выборов переизбран главой бюджетного комитета Совфеда, такое решение палата приняла в среду. Его кандидатуру предложил комитет Совфеда. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении. -0-
