Совфед одобрил закон о расширении возможностей ПСН в сельской местности

2025-09-24T14:57+0300

экономика

россия

банки

совфед

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения. Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов). Они могут принимать от физлиц наличные денежные средства и вносить их на банковские счета, а также выдавать им наличные с таких счетов. Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют. Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН.

2025

