Совфед одобрил закон о расширении возможностей ПСН в сельской местности - 24.09.2025
Совфед одобрил закон о расширении возможностей ПСН в сельской местности
2025-09-24T14:57+0300
2025-09-24T14:58+0300
экономика
россия
банки
совфед
россия, банки, совфед
Экономика, РОССИЯ, Банки, Совфед
14:57 24.09.2025 (обновлено: 14:58 24.09.2025)
 
Совфед одобрил закон о расширении возможностей ПСН в сельской местности

Совфед одобрил закон о расширении практики оказания услуг агентов банков в селах

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения.
Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов).
Они могут принимать от физлиц наличные денежные средства и вносить их на банковские счета, а также выдавать им наличные с таких счетов.
Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют.
Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН.
