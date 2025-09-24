Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят расширить сотрудничество с Индией в области атомной энергетики - 24.09.2025, ПРАЙМ
США хотят расширить сотрудничество с Индией в области атомной энергетики
2025-09-24T19:35+0300
2025-09-24T19:35+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. США хотят расширить сотрудничество с Индией в области природного газа, атомной энергетики и угля, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Мы хотим расширить наше энергетическое сотрудничество с Индией в таких областях, как природный газ и уголь, атомная энергетика", - сообщил он журналистам на брифинге. Райт добавил, что Вашингтон также заинтересован в сотрудничестве с Нью-Дели в области экологически чистого топлива и нефтяного газа.
19:35 24.09.2025
 
США хотят расширить сотрудничество с Индией в области атомной энергетики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Города мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. США хотят расширить сотрудничество с Индией в области природного газа, атомной энергетики и угля, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Мы хотим расширить наше энергетическое сотрудничество с Индией в таких областях, как природный газ и уголь, атомная энергетика", - сообщил он журналистам на брифинге.
Райт добавил, что Вашингтон также заинтересован в сотрудничестве с Нью-Дели в области экологически чистого топлива и нефтяного газа.
Флаг США
В США заявили, что уже готовы заместить поставки российского газа в Европу
18:34
 
