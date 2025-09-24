https://1prime.ru/20250924/ssha-862734061.html
США хотят расширить сотрудничество с Индией в области атомной энергетики
2025-09-24T19:35+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. США хотят расширить сотрудничество с Индией в области природного газа, атомной энергетики и угля, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Мы хотим расширить наше энергетическое сотрудничество с Индией в таких областях, как природный газ и уголь, атомная энергетика", - сообщил он журналистам на брифинге. Райт добавил, что Вашингтон также заинтересован в сотрудничестве с Нью-Дели в области экологически чистого топлива и нефтяного газа.
