Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/ssha-862738456.html
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ - 24.09.2025, ПРАЙМ
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ
США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T20:59+0300
2025-09-24T20:59+0300
политика
россия
сша
украина
рф
оон
ес
икао
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_576994cb4e0ad478be39f93858513f0b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи. "Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862737408.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7e3999db5f043cea153f61bcb057eafe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, рф, оон, ес, икао
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, РФ, ООН, ЕС, ИКАО
20:59 24.09.2025
 
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ

Reuters: США выступили против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН

© РИА Новости . Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи.
"Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Россия адаптировалась к санкциям Евросоюза, заявил глава МИД Словакии
20:38
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАРФООНЕСИКАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала