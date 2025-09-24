https://1prime.ru/20250924/ssha-862738456.html
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ
США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи. "Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
