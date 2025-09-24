https://1prime.ru/20250924/ssha-862738456.html

США выступили против кандидатуры России на выборах в совет ИКАО, пишут СМИ

2025-09-24T20:59+0300

2025-09-24T20:59+0300

2025-09-24T20:59+0300

политика

россия

сша

украина

рф

оон

ес

икао

ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи. "Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

россия, сша, украина, рф, оон, ес, икао