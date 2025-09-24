https://1prime.ru/20250924/ssha-862742219.html
США ведут диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил Райт
2025-09-24T22:17+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа. По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа. "Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.
