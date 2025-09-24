https://1prime.ru/20250924/ssha-862742219.html

США ведут диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил Райт

США ведут диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил Райт - 24.09.2025, ПРАЙМ

США ведут диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил Райт

США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T22:17+0300

2025-09-24T22:17+0300

2025-09-24T22:17+0300

газ

европа

сша

италия

петер сийярто

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - ПРАЙМ. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа. По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа. "Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.

европа

сша

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, сша, италия, петер сийярто, дональд трамп, мид