Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке - 24.09.2025
Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке
2025-09-24T12:04+0300
2025-09-24T12:04+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
максим решетников
совет федерации
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает решения по ключевой ставке независимо, но взаимодействие с правительством идет, в том числе по бюджетному процессу, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации. "Центральный банк является независимой государственной институцией, он принимает решение по процентной ставке, исходя из своих оценок. При этом, конечно, у нас идет большое взаимодействие с Центральным банком. Взаимодействие по линии правительства и Центрального банка выражается в этом году в реализации нескольких совместных задач, первая задача - формирование долгосрочного сбалансированного бюджета ", - заявил он.
финансы, банки, банк россии, максим решетников, совет федерации
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, Максим Решетников, Совет Федерации
12:04 24.09.2025
 
Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает решения по ключевой ставке независимо, но взаимодействие с правительством идет, в том числе по бюджетному процессу, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации.
"Центральный банк является независимой государственной институцией, он принимает решение по процентной ставке, исходя из своих оценок. При этом, конечно, у нас идет большое взаимодействие с Центральным банком. Взаимодействие по линии правительства и Центрального банка выражается в этом году в реализации нескольких совместных задач, первая задача - формирование долгосрочного сбалансированного бюджета ", - заявил он.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году
Экономика Финансы Банки Банк России Максим Решетников Совет Федерации
 
 
