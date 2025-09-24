https://1prime.ru/20250924/stavka-862704557.html
Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает решения по ключевой ставке независимо, но взаимодействие с правительством идет, в том числе по бюджетному процессу, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации. "Центральный банк является независимой государственной институцией, он принимает решение по процентной ставке, исходя из своих оценок. При этом, конечно, у нас идет большое взаимодействие с Центральным банком. Взаимодействие по линии правительства и Центрального банка выражается в этом году в реализации нескольких совместных задач, первая задача - формирование долгосрочного сбалансированного бюджета ", - заявил он.
