Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке

Решетnikov рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке - 24.09.2025

Решетников рассказал, как ЦБ принимает решения по ключевой ставке

ЦБ РФ принимает решения по ключевой ставке независимо, но взаимодействие с правительством идет, в том числе по бюджетному процессу, заявил министр... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T12:04+0300

2025-09-24T12:04+0300

2025-09-24T12:04+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает решения по ключевой ставке независимо, но взаимодействие с правительством идет, в том числе по бюджетному процессу, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации. "Центральный банк является независимой государственной институцией, он принимает решение по процентной ставке, исходя из своих оценок. При этом, конечно, у нас идет большое взаимодействие с Центральным банком. Взаимодействие по линии правительства и Центрального банка выражается в этом году в реализации нескольких совместных задач, первая задача - формирование долгосрочного сбалансированного бюджета ", - заявил он.

