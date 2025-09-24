https://1prime.ru/20250924/stavka-862722446.html
Банк России сообщил о возможных паузах в снижении ключевой ставки
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - говорится в документе. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в резюме.
