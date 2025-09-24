Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сообщил о работе над военной частью гарантий безопасности Украины
Стубб сообщил о работе над военной частью гарантий безопасности Украины
Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине
2025-09-24T17:10+0300
2025-09-24T17:10+0300
политика
александр стубб
нато
украина
европа
кир стармер
эммануэль макрон
рф
украина
европа
рф
александр стубб, нато, украина, европа, кир стармер, эммануэль макрон, рф
Политика, Александр Стубб, НАТО, УКРАИНА, ЕВРОПА, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, РФ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Мы прорабатываем военную составляющую (гарантий безопасности - ред.), и она практически готова", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг.
Финский лидер добавил, что теперь будет прорабатываться политическая составляющая гарантий безопасности Украины. "Но мы должны помнить, что эти гарантии безопасности наступят после окончания войны", - сказал Стубб.
По его словам, основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа. Соединенные Штаты в свою очередь будут оказывать поддержку, добавил финский президент.
Ранее Стубб интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаг Финляндии
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии
21 сентября, 16:57
 
