https://1prime.ru/20250924/sud-862693036.html

Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову

Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову - 24.09.2025, ПРАЙМ

Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову

Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:13+0300

2025-09-24T09:13+0300

2025-09-24T09:13+0300

суд

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_82a94d78c846f88eae77f8e261d1735d.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 24 октября 2025 года в 10:00", - следует из данных.

https://1prime.ru/20250923/aktivy-862668262.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, россия