Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
2025-09-24T09:13+0300
суд
россия
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 24 октября 2025 года в 10:00", - следует из данных.
