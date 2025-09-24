Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову - 24.09.2025
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову - 24.09.2025, ПРАЙМ
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют... | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 24 октября 2025 года в 10:00", - следует из данных.
суд, россия
суд, РОССИЯ
09:13 24.09.2025
 
Суд 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову

Суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры к судье ВС Момотову

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Назначена беседа 24 октября 2025 года в 10:00", - следует из данных.
