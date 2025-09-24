Топлива для резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-24T00:50+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая. "Риски упреждающе минимизированы. На ЗАЭС обеспечен необходимый запас дизельного топлива для работы аварийных дизель-генераторов в течение 20 суток, что значительно превышает нормативные требования", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, заранее разработана и готова к реализации схема оперативной доставки дополнительных объемов топлива в случае необходимости. "Таким образом, мы имеем многоуровневую систему обеспечения безопасности, которая делает вероятность негативного развития событий крайне низкой", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
00:50 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
"Риски упреждающе минимизированы. На ЗАЭС обеспечен необходимый запас дизельного топлива для работы аварийных дизель-генераторов в течение 20 суток, что значительно превышает нормативные требования", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, заранее разработана и готова к реализации схема оперативной доставки дополнительных объемов топлива в случае необходимости.
"Таким образом, мы имеем многоуровневую систему обеспечения безопасности, которая делает вероятность негативного развития событий крайне низкой", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
