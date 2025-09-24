https://1prime.ru/20250924/tovary-862671812.html

Юрист объяснила, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Для повышения продаж маркетологи все чаще указывают на ценниках товаров стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Насколько это законно, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.По общему правилу цена должна быть указана за единицу товара или за единицу измерения товара, например веса, длины и прочее. То есть, указание цены за 100 граммов правомерно, рассказала она.Если перед продажей продавец расфасовал товар в упаковки, он должен указать на них наименование, вес (масса нетто), цену за единицу измерения товара или вес (масса нетто) товара, цену отвеса, дату фасования и срок годности.“Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров - наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена”, - пояснила Ноженко.Указание цены штучного товара за 100 граммов напрямую не запрещается законом. Однако это вводит покупателя в заблуждение: например, если так продают упаковку колбасы весом 350 граммов, которую нельзя разрезать. В итоге конечная стоимость оказывается намного выше, чем ожидалось.При наличии явного введения в заблуждение со стороны продавца покупатель может потребовать возврата денег и написать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой инициировать проверку. И, конечно, важно внимательно изучать ценник перед покупкой, чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом на кассе, заключила юрист.

