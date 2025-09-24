https://1prime.ru/20250924/tramp-862685860.html
Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе Украины, заявил Слуцкий
Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе Украины, заявил Слуцкий - 24.09.2025, ПРАЙМ
Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе Украины, заявил Слуцкий
Президент США Дональд Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T01:29+0300
2025-09-24T01:29+0300
2025-09-24T01:29+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
запад
украина
дональд трамп
леонид слуцкий
владимир зеленский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685860.jpg?1758666577
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования. Изначально было понятно: конфликт не решить ни за 100 дней, ни тем более за 24 часа. Байден оставил тяжелое наследие на руинах российско-американских отношений", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Депутат отметил, что Трамп делает серию противоречивых заявлений об "упадке в экономическом развитии России", об "успехах украинской армии", о "бесцельности СВО" после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Опасное заблуждение. Один из предшественников Трампа как-то уже пытался "порвать в клочья" российскую экономику противоправными санкциями США и принуждением к ним также Европы", - добавил Слуцкий.
По его словам, результат оказался плачевным: контрсанкции бумерангом ударили как по еврозоне, так и по коллективному Западу. Говоря о заявлении Зеленского про якобы доверие Трампа, Слуцкий отметил, что "печально, если президента США удалось так легко одурачить приемами Квартала-95". "Единственно верный путь разрешения украинского конфликта был осознать его первопричины и прекратить поддерживать неонацистский режим, отказавшись от разрушительных байденовских подходов", - считает депутат.
По словам Слуцкого, именно Запад остается главным спонсором "войны до последнего украинца", а не Китай или Индия, как заявил Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.
"И да, про аллегории: "бумажные тигры" - в бандеровском шапито. Союз медведя, слона и дракона способен обрушить все попытки на установление гегемонии "золотого миллиарда". Все цели СВО будут достигнуты!" - заключил парламентарий.
сша
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, запад, украина, дональд трамп, леонид слуцкий, владимир зеленский, госдума, лдпр, оон
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий, Владимир Зеленский, Госдума, ЛДПР, ООН
Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе Украины, заявил Слуцкий
Слуцкий: Трамп пал жертвой завышенных ожиданий в вопросе урегулирования на Украине
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования. Изначально было понятно: конфликт не решить ни за 100 дней, ни тем более за 24 часа. Байден оставил тяжелое наследие на руинах российско-американских отношений", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Депутат отметил, что Трамп делает серию противоречивых заявлений об "упадке в экономическом развитии России", об "успехах украинской армии", о "бесцельности СВО" после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Опасное заблуждение. Один из предшественников Трампа как-то уже пытался "порвать в клочья" российскую экономику противоправными санкциями США и принуждением к ним также Европы", - добавил Слуцкий.
По его словам, результат оказался плачевным: контрсанкции бумерангом ударили как по еврозоне, так и по коллективному Западу. Говоря о заявлении Зеленского про якобы доверие Трампа, Слуцкий отметил, что "печально, если президента США удалось так легко одурачить приемами Квартала-95". "Единственно верный путь разрешения украинского конфликта был осознать его первопричины и прекратить поддерживать неонацистский режим, отказавшись от разрушительных байденовских подходов", - считает депутат.
По словам Слуцкого, именно Запад остается главным спонсором "войны до последнего украинца", а не Китай или Индия, как заявил Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.
"И да, про аллегории: "бумажные тигры" - в бандеровском шапито. Союз медведя, слона и дракона способен обрушить все попытки на установление гегемонии "золотого миллиарда". Все цели СВО будут достигнуты!" - заключил парламентарий.