Экономист Сакс узнал, кто рассказывает Трампу фантазии по Украине

Экономист Сакс узнал, кто рассказывает Трампу фантазии по Украине

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп по вопросу Украины сейчас слушает своего спецпосланника Кита Келлога, именно он рассказывает американскому лидеру фантазии, продлевая мучения украинцев, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Трамп часто придерживается мнения последнего, кто с ним в зале. Вчера в ООН выступал генерал Келлог. Келлог - сторонник жесткой линии. На мой взгляд, он рассказывает Трампу все эти фантазии и лишь продлевает мучения украинцев. Поэтому я подумал, что вчера был плохой день", - сообщил он агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во вторник Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сказал, что был удивлен этим заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что Россия, по его мнению, ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

