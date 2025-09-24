Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/tramp-862744715.html
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины
Последние слова Дональда Трампа об Украине оказались куда более неоднозначными, чем может показаться, и способны дестабилизировать ситуацию в стране, пишет... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:25+0300
2025-09-24T23:25+0300
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
ес
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Последние слова Дональда Трампа об Украине оказались куда более неоднозначными, чем может показаться, и способны дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Unherd."Трамп предположил, что Украина может получить дополнительные территории. &lt;…&gt; Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это — призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с этим (с конфликтом с Россией. — Прим. ред.) раз и навсегда".Высказывание было сделано во вторник, после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Президент США заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть страну к ее изначальному состоянию и, возможно, даже добиться большего". В то же время он подчеркнул, что Киеву пора переходить к действиям.В статье отмечается, что такие слова опасны для Украины, ведь боевые действия показали: "современные оборонительные технологии дают огромные преимущества защищающейся стороне". Именно благодаря этому российская армия смогла остановить контрнаступление ВСУ в 2023 году.Автор подчеркивает, что путь к катастрофе для Украины — это истощение армии и ресурсов ради нового масштабного наступления. Но даже такой сценарий не вернет страну к "первоначальному виду".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил новые слова Трампа его встречей с Зеленским и влиянием взглядов украинского лидера. При этом он добавил, что Москва не услышала от американского президента прямого отказа от курса на поиск урегулирования.
https://1prime.ru/20250924/saks-862724781.html
https://1prime.ru/20250924/koshkovich-862717252.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, ес, всу, в мире
УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, ЕС, ВСУ, В мире
23:25 24.09.2025
 
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины

Unherd: заявления Трампа могут обернуться крахом для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Последние слова Дональда Трампа об Украине оказались куда более неоднозначными, чем может показаться, и способны дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Unherd.
"Трамп предположил, что Украина может получить дополнительные территории. <…> Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это — призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с этим (с конфликтом с Россией. — Прим. ред.) раз и навсегда".
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Экономист Сакс назвал заявления Трампа по Украине абсурдными и опасными
Вчера, 17:19
Высказывание было сделано во вторник, после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Президент США заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть страну к ее изначальному состоянию и, возможно, даже добиться большего". В то же время он подчеркнул, что Киеву пора переходить к действиям.
В статье отмечается, что такие слова опасны для Украины, ведь боевые действия показали: "современные оборонительные технологии дают огромные преимущества защищающейся стороне". Именно благодаря этому российская армия смогла остановить контрнаступление ВСУ в 2023 году.
Автор подчеркивает, что путь к катастрофе для Украины — это истощение армии и ресурсов ради нового масштабного наступления. Но даже такой сценарий не вернет страну к "первоначальному виду".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил новые слова Трампа его встречей с Зеленским и влиянием взглядов украинского лидера. При этом он добавил, что Москва не услышала от американского президента прямого отказа от курса на поиск урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским
Вчера, 15:03
 
УКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНЕСВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала