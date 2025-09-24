https://1prime.ru/20250924/tramp-862744715.html
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Последние слова Дональда Трампа об Украине оказались куда более неоднозначными, чем может показаться, и способны дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Unherd."Трамп предположил, что Украина может получить дополнительные территории. <…> Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это — призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с этим (с конфликтом с Россией. — Прим. ред.) раз и навсегда".Высказывание было сделано во вторник, после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Президент США заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть страну к ее изначальному состоянию и, возможно, даже добиться большего". В то же время он подчеркнул, что Киеву пора переходить к действиям.В статье отмечается, что такие слова опасны для Украины, ведь боевые действия показали: "современные оборонительные технологии дают огромные преимущества защищающейся стороне". Именно благодаря этому российская армия смогла остановить контрнаступление ВСУ в 2023 году.Автор подчеркивает, что путь к катастрофе для Украины — это истощение армии и ресурсов ради нового масштабного наступления. Но даже такой сценарий не вернет страну к "первоначальному виду".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил новые слова Трампа его встречей с Зеленским и влиянием взглядов украинского лидера. При этом он добавил, что Москва не услышала от американского президента прямого отказа от курса на поиск урегулирования.
