В ЦБ рассказали, как россияне будут выбирать способ расчета

Россияне сами будут решать, какой способ расчетов им комфортнее - наличный, безналичный или цифровым рублем; задача ЦБ – обеспечить людям возможность выбора,... | 24.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россияне сами будут решать, какой способ расчетов им комфортнее - наличный, безналичный или цифровым рублем; задача ЦБ – обеспечить людям возможность выбора, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее", - сказал Белов. При этом он отметил, что теоретически любой новый платежный инструмент может потеснить другие, уже привычные способы оплаты. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получил госслужащий. Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.

