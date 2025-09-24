https://1prime.ru/20250924/tsb-862702844.html

ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году

ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году

экономика

финансы

россия

банк россии

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России. "Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в налоговый кодекс РФ.

финансы, россия, банк россии