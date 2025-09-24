https://1prime.ru/20250924/tsb-862702844.html
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году - 24.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году
Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T11:31+0300
2025-09-24T11:31+0300
2025-09-24T11:31+0300
экономика
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России. "Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в налоговый кодекс РФ.
https://1prime.ru/20250924/yuan-862699093.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ оценил влияние налогов на динамику инфляции в 2026 году
ЦБ: финансирование допрасходов бюджета за счет налогов нейтрально для инфляции
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансирование дополнительных бюджетных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части, сообщил Банк России.
"Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части", - отметили в регуляторе, комментируя поправки в налоговый кодекс РФ.
ЦБ 23 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей