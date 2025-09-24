https://1prime.ru/20250924/tsb-862704786.html

ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре

ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре - 24.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре

Поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании в сентябре, сообщил Банк... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T12:11+0300

2025-09-24T12:11+0300

2025-09-24T12:11+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Поправки в Налоговый кодекс соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании в сентябре, сообщил Банк России. "Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября", - отметил регулятор, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 года базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.

https://1prime.ru/20250924/stavka-862704557.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки, минфин рф