ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Снижение на 100 б.п. – достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках", - говорится в материале. "Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - приводятся в документе результаты обсуждения решения по ключевой ставке.

