https://1prime.ru/20250924/tsb-862722327.html
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ - 24.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ
Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
экономика
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Снижение на 100 б.п. – достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках", - говорится в материале. "Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - приводятся в документе результаты обсуждения решения по ключевой ставке.
https://1prime.ru/20250924/tsb-862704786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, Банк России
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ
ЦБ: снижение ключевой ставки на 1 п.п. в сентябре немного ужесточило ДКУ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
"Снижение на 100 б.п. – достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках", - говорится в материале.
"Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - приводятся в документе результаты обсуждения решения по ключевой ставке.
ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре