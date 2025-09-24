Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ - 24.09.2025
ЦБ рассказал, как повлияло снижение ключевой ставки на ДКУ
2025-09-24T16:12+0300
2025-09-24T16:12+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. "Снижение на 100 б.п. – достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках", - говорится в материале. "Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - приводятся в документе результаты обсуждения решения по ключевой ставке.
банки, финансы, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, Банк России
16:12 24.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки в сентябре на 1 процентный пункт немного ужесточило денежно-кредитные условия, поскольку рынок ожидал более сильного снижения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
"Снижение на 100 б.п. – достаточно осторожный шаг, который учитывает существующие риски. Оно не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, поскольку уже учтено в рыночных процентных ставках", - говорится в материале.
"Оно может даже немного ужесточить их, поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки. Это позволит поддержать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - приводятся в документе результаты обсуждения решения по ключевой ставке.
