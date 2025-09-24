Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков - 24.09.2025
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков
2025-09-24T16:17+0300
2025-09-24T16:17+0300
экономика
россия
банки
банк россии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году. "Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала", - заключает ЦБ РФ.
россия, банки, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банки, Банк России
16:17 24.09.2025
 
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков

ЦБ: снижение качества кредитного портфеля банков РФ не влияет на кредитование

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году.
"Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала", - заключает ЦБ РФ.
Здание Центрального банка РФ
ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре
Экономика РОССИЯ Банки Банк России
 
 
