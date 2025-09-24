https://1prime.ru/20250924/tsb-862722644.html
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков - 24.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков
Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T16:17+0300
2025-09-24T16:17+0300
2025-09-24T16:17+0300
экономика
россия
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году. "Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала", - заключает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20250924/tsb-862704786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банки, Банк России
ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков
ЦБ: снижение качества кредитного портфеля банков РФ не влияет на кредитование
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году.
"Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала", - заключает ЦБ РФ.
ЦБ учитывал налоговые инициативы при решении по ключевой ставке в сентябре