ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков

ЦБ отметил снижение качества кредитного портфеля российских банков

2025-09-24T16:17+0300

экономика

россия

банки

банк россии

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ несколько снизилось, однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по‑прежнему не влияет на потенциал кредитования", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году. "Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала", - заключает ЦБ РФ.

