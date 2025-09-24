https://1prime.ru/20250924/tseny-862741468.html

G7 может ввести ценовой минимум для производства редкоземельных металлов

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) обдумывают введение ценового минимума в целях стимулирования производства редкоземельных металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, в целях снижения рисков для безопасности лидеры стран G7 в июне запустили "план действий по критически важным минералам", в сентябре в Чикаго состоялась встреча технических групп, где также была представлена Австралия. В ходе встречи, как заявил источник, обсуждался вопрос о том, стоит ли ужесточить регулирование иностранных инвестиций в критически важные минералы, чтобы компании не уходили в Китай. При этом собеседник агентства указал на неопределенность в том, стоит ли противостоять Пекину. "Чиновники также рассматривают возможность введения ценовых минимумов, поддержанных государственными субсидиями, подобно тем, которые недавно ввели в США для стимулирования внутреннего производства. Австралия, в свою очередь, отдельно рассматривает установление ценового минимума для поддержки проектов по добыче критически важных минералов, включая редкоземельные элементы", - говорится в материале агентства. По словам собеседника агентства, блок рассматривает различные меры, среди которых ценовые минимумы, совместные закупки и сделки между странами внутри G7, при этом никаких решений пока не принято. South China Morning Post ранее писала, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов. South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, ранее в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.

