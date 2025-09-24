В России с начала года выросла добыча угля

https://1prime.ru/20250924/ugol-862733525.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-августе увеличилась на 0,2% в годовом выражении - до 280 миллионов тонн, в августе - снизилась на 2,5% к августу прошлого года, до 31,6 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля в январе-августе составила 216 миллионов тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 4,9% - до 13,9 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 67,3 миллиона тонн. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за 8 месяцев увеличилась на 6,9% - до 63,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 135 миллионов тонн (рост на 3% в годовом выражении). В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.

