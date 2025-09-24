https://1prime.ru/20250924/ukraina-862744869.html

"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины

Военный конфликт на Украине необходимо останавливать, поскольку дальнейшая эскалация грозит столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph.

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Военный конфликт на Украине необходимо останавливать, поскольку дальнейшая эскалация грозит столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph."Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией", — отмечает автор.Он подчеркнул, что участие НАТО в конфликте исключено, ведь Россия обладает ядерным оружием."Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск", — говорится в материале.Несмотря на военную помощь со стороны альянса, западные страны не смогли вывести Киев из кризиса, тогда как Москва продолжает наращивать успехи в зоне СВО. На Украине же, по данным издания, военкоматы "забирают людей прямо на улицах", чтобы восполнять потери на фронте.Авторы подчеркивают, что реальные переговоры возможны только при обсуждении двух ключевых тем — нейтрального статуса Украины и территориальных уступок.В сентябре Владимир Путин заявлял, что украинская армия уже не способна наступать и вынуждена перебрасывать боеспособные силы для удержания позиций.В августе глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

