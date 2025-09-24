Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины
"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины
Военный конфликт на Украине необходимо останавливать, поскольку дальнейшая эскалация грозит столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:28+0300
2025-09-24T23:28+0300
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Военный конфликт на Украине необходимо останавливать, поскольку дальнейшая эскалация грозит столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph."Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией", — отмечает автор.Он подчеркнул, что участие НАТО в конфликте исключено, ведь Россия обладает ядерным оружием."Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск", — говорится в материале.Несмотря на военную помощь со стороны альянса, западные страны не смогли вывести Киев из кризиса, тогда как Москва продолжает наращивать успехи в зоне СВО. На Украине же, по данным издания, военкоматы "забирают людей прямо на улицах", чтобы восполнять потери на фронте.Авторы подчеркивают, что реальные переговоры возможны только при обсуждении двух ключевых тем — нейтрального статуса Украины и территориальных уступок.В сентябре Владимир Путин заявлял, что украинская армия уже не способна наступать и вынуждена перебрасывать боеспособные силы для удержания позиций.В августе глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина, москва, запад, владимир путин, валерий герасимов, нато, the telegraph, вс рф, в мире
УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО, The Telegraph, ВС РФ, В мире
23:28 24.09.2025
 
"Погибает целое поколение". На Западе описали критическое положение Украины

The Telegraph: Украине нужно завершать боевые действия, потери слишком большие

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Военный конфликт на Украине необходимо останавливать, поскольку дальнейшая эскалация грозит столкновением с ядерной державой, пишет The Telegraph.
"Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока погибает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией", — отмечает автор.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Призыв к самоубийству". СМИ заявили о последствиях слов Трампа для Украины
Вчера, 23:25
Он подчеркнул, что участие НАТО в конфликте исключено, ведь Россия обладает ядерным оружием.
"Британия и даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск", — говорится в материале.
Несмотря на военную помощь со стороны альянса, западные страны не смогли вывести Киев из кризиса, тогда как Москва продолжает наращивать успехи в зоне СВО. На Украине же, по данным издания, военкоматы "забирают людей прямо на улицах", чтобы восполнять потери на фронте.
Авторы подчеркивают, что реальные переговоры возможны только при обсуждении двух ключевых тем — нейтрального статуса Украины и территориальных уступок.
В сентябре Владимир Путин заявлял, что украинская армия уже не способна наступать и вынуждена перебрасывать боеспособные силы для удержания позиций.
В августе глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
#Александр Стубб
Стубб сообщил о работе над военной частью гарантий безопасности Украины
Вчера, 17:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНА МОСКВА ЗАПАД Владимир Путин Валерий Герасимов НАТО The Telegraph ВС РФ В мире
 
 
