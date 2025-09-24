Фьючерсы Уолл-стрит растут в среду

https://1prime.ru/20250924/uoll-strit-862718108.html
2025-09-24T15:23+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на фоне корпоративных новостей компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08%, до 46 673 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,26%, до 24 893 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 6 726,75 пункта. Инвесторы анализируют корпоративные новости. Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba на предторгах в США дорожают более чем на 8,8%, ранее компания представила свою крупнейшую языковую модель искусственного интеллекта Qwen3-Max с более чем триллионом параметров. Акции технологической Amazon на предторгах растут в цене примерно на 1,3%, аналитики Wells Fargo повысили рейтинг бумаг компании до "выше рынка" с "на уровне рынка". Позднее в среду бюро переписи населения министерства торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в августе. Прогнозируется, что показатель снизился до 650 тысяч с 652 тысяч месяцем ранее.
