Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 сентября
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,17 копейки - до 11,7231 рубля, доллара - на 64,08 копейки, до 83,9914 рубля, евро - уменьшился на 43,48 копейки, до 98,6015 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 сентября
