https://1prime.ru/20250924/vengriya-862743625.html

Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США

Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США - 24.09.2025, ПРАЙМ

Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США

Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T23:17+0300

2025-09-24T23:17+0300

2025-09-24T23:17+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

сша

венгрия

петер сийярто

марко рубио

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН. "Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862708951.html

рф

сша

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, венгрия, петер сийярто, марко рубио, оон