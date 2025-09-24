Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250924/vengriya-862743625.html
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США - 24.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США
Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T23:17+0300
2025-09-24T23:17+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
сша
венгрия
петер сийярто
марко рубио
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН. "Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862708951.html
рф
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edef4c6bb22823c651270dbe1cc56862.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, сша, венгрия, петер сийярто, марко рубио, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Марко Рубио, ООН
23:17 24.09.2025
 
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США

Сийярто: Венгрия приветствует продолжение контактов России и США на высоком уровне

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН.
"Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков прокомментировал процесс нормализации отношений России и США
Вчера, 13:51
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоМарко РубиоООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала