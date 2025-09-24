Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, заявил Сийярто - 24.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, заявил Сийярто
Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, заявил Сийярто
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сийярто подчеркнул, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы получить надежные поставки энергоресурсов. "Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - сказал Сийярто в ответ на вопрос прокомментировать заявления Еврокомиссии о том, что ЕК планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти По словам Сийярто, министры также обсудили конфликт на Украине. На встрече он отметил, что Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта.
Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, заявил Сийярто

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Сийярто подчеркнул, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы получить надежные поставки энергоресурсов.
"Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - сказал Сийярто в ответ на вопрос прокомментировать заявления Еврокомиссии о том, что ЕК планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти
По словам Сийярто, министры также обсудили конфликт на Украине. На встрече он отметил, что Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта.
