Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/volgograd-862690252.html
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы - 24.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы
Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T07:31+0300
2025-09-24T07:31+0300
бизнес
россия
москва
волгоград
санкт-петербург
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862690252.jpg?1758688302
ВОЛГОГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх, Сургут, Москву и Санкт-Петербург, а также из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга. В ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
москва
волгоград
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, волгоград, санкт-петербург, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация
07:31 24.09.2025
 
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВОЛГОГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх, Сургут, Москву и Санкт-Петербург, а также из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга.
В ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВОЛГОГРАДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала