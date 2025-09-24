https://1prime.ru/20250924/volgograd-862690252.html

В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы

2025-09-24T07:31+0300

ВОЛГОГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх, Сургут, Москву и Санкт-Петербург, а также из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга. В ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

