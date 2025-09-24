https://1prime.ru/20250924/volgograd-862690252.html
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы - 24.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы
Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T07:31+0300
2025-09-24T07:31+0300
2025-09-24T07:31+0300
бизнес
россия
москва
волгоград
санкт-петербург
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862690252.jpg?1758688302
ВОЛГОГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх, Сургут, Москву и Санкт-Петербург, а также из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга.
В ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
москва
волгоград
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, волгоград, санкт-петербург, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов из Москвы
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений
ВОЛГОГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Москвы в Волгоград и обратно отменены, ещё семь на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, три рейса из Москвы и три рейса в столицу отменены, задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх, Сургут, Москву и Санкт-Петербург, а также из Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга.
В ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.