Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 24.09.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды повышается до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,75 рубля.
