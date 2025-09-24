Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-24T13:17+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,70-11,79 рубля. Рубль оказался под давлением ухудшения ожиданий со стороны мировой политики, в результате чего китайская валюта предприняла попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако рост юаня будет сдерживаться приближением пика налоговых выплат сентября, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину указанного диапазона", - добавляет он. Российскую валюту в ближайшие дни по-прежнему будет поддерживать налоговый период, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
юань, рубль, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги
13:17 24.09.2025
 
Юань и рубль. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,70-11,79 рубля.
Рубль оказался под давлением ухудшения ожиданий со стороны мировой политики, в результате чего китайская валюта предприняла попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако рост юаня будет сдерживаться приближением пика налоговых выплат сентября, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину указанного диапазона", - добавляет он.
Российскую валюту в ближайшие дни по-прежнему будет поддерживать налоговый период, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
