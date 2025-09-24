https://1prime.ru/20250924/yuan-862707677.html
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду - 24.09.2025, ПРАЙМ
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду
Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T13:17+0300
2025-09-24T13:17+0300
2025-09-24T13:17+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,70-11,79 рубля. Рубль оказался под давлением ухудшения ожиданий со стороны мировой политики, в результате чего китайская валюта предприняла попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако рост юаня будет сдерживаться приближением пика налоговых выплат сентября, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину указанного диапазона", - добавляет он. Российскую валюту в ближайшие дни по-прежнему будет поддерживать налоговый период, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250924/evro-862703374.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, рубль, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо повышается в среду
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,70-11,79 рубля.
Рубль оказался под давлением ухудшения ожиданий со стороны мировой политики, в результате чего китайская валюта предприняла попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако рост юаня будет сдерживаться приближением пика налоговых выплат сентября, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину указанного диапазона", - добавляет он.
Российскую валюту в ближайшие дни по-прежнему будет поддерживать налоговый период, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Евро дешевеет к доллару в среду днем