Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже в среду

2025-09-24T13:17+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.10 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,70-11,79 рубля. Рубль оказался под давлением ухудшения ожиданий со стороны мировой политики, в результате чего китайская валюта предприняла попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако рост юаня будет сдерживаться приближением пика налоговых выплат сентября, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину указанного диапазона", - добавляет он. Российскую валюту в ближайшие дни по-прежнему будет поддерживать налоговый период, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

