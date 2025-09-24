https://1prime.ru/20250924/yuan-862723924.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению в среду вечером

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду перешел к символическому снижению, однако российская валюта остается под давлением, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,69 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,79 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,79 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,168 против 7,13 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,46 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже в среду разнонаправленно меняется по отношению к рублю, переходя от роста к легкому снижению. Геополитические риски продолжают давить на российскую валюту. "Давление на рубль в первую очередь связано с ухудшением внешнего новостного фона, так как после выступлений американского лидера Дональда Трампа на Генассамблее ООН инвесторы вновь усилили внимание к санкционным и военным рискам", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,13% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск повышалась на 1,4%, до 68,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,6%, до 97,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня на Мосбирже может приблизиться к верхней границе диапазона 11,7-11,8 рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Внебиржевой курс доллара составит 83,75-83,9 рубля, курс евро: 98,7-98,8 рубля к концу торгового дня", - оценивает она. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 29 сентября, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Поэтому в ближайшие сессии, скорее всего, курс юаня останется в недельном диапазоне 11,6–11,8 рубля", - оценивает он.

