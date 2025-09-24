Рубль вырос к юаню по итогам торгов среды

https://1prime.ru/20250924/yuan-862733842.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 4 копейки - до 11,66 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 1,91% - до 68,92 доллара за баррель. Консолидация Юань снизился на 0,35%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,66–11,7 рубля. Валюта осталась нейтральной к активизации геополитических рисков и волатильности нефтяных цен, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Курс рубля продолжил консолидироваться у 11,7 за юань и в зоне 83-84 за доллар. Подготовка компаний к налоговому периоду, похоже, позволяет рублю лишь поддерживать статус-кво. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону – восстановление импорта и снижение ставок в экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогнозы "К концу текущего года доллар может и не дотянуть до 90. А краткосрочно ждем 11,5-11,8 руля по юаню и 83-84 по доллару", - говорит Шепелев. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 29 сентября – для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому в ближайшие сессии, скорее всего, пара CNY/RUB останется в недельном диапазоне 11,6–11,8 рубля", - полагает он.

