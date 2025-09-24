https://1prime.ru/20250924/zakharova-862692809.html

Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС

Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС - 24.09.2025, ПРАЙМ

Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, напомнила, что именно США формировали... | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T09:01+0300

2025-09-24T09:01+0300

2025-09-24T09:01+0300

политика

мария захарова

вашингтон

восточная европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

германия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862595956_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d71c2ff26da87eb1b85f3b1d97e09448.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, напомнила, что именно США формировали идеологию и элиту ЕС. Накануне Трамп с трибуны Генассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, по его словам, ЕС "катится в ад". "Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского Союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоти от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что именно Вашингтон после Второй мировой войны формировал сначала западноевропейские элиты, а потом элиты всего Евросоюза, в то время, как СССР занимался восстановлением своей территории и Восточной Европы. "Это их (американцев - ред.) рук дело, это их ставленники. Кто такая (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен? На кого она равнялась? Она что, разве равняется на свою родину Германию, на интересы немецкого народа? Нет. Она является плоть от плоти встроенной в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды", - отметила Захарова.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862660270.html

вашингтон

восточная европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, вашингтон, восточная европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, германия, ес