Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС
2025-09-24T09:01+0300
2025-09-24T09:01+0300
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, напомнила, что именно США формировали идеологию и элиту ЕС. Накануне Трамп с трибуны Генассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, по его словам, ЕС "катится в ад". "Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского Союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоти от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что именно Вашингтон после Второй мировой войны формировал сначала западноевропейские элиты, а потом элиты всего Евросоюза, в то время, как СССР занимался восстановлением своей территории и Восточной Европы. "Это их (американцев - ред.) рук дело, это их ставленники. Кто такая (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен? На кого она равнялась? Она что, разве равняется на свою родину Германию, на интересы немецкого народа? Нет. Она является плоть от плоти встроенной в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды", - отметила Захарова.
09:01 24.09.2025
 
Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС

Захарова напомнила Трампу, что именно США повлияли на формирование идеологии ЕС

© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, напомнила, что именно США формировали идеологию и элиту ЕС.
Накануне Трамп с трибуны Генассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, по его словам, ЕС "катится в ад".
"Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности Европейского Союза принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоти от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что именно Вашингтон после Второй мировой войны формировал сначала западноевропейские элиты, а потом элиты всего Евросоюза, в то время, как СССР занимался восстановлением своей территории и Восточной Европы.
"Это их (американцев - ред.) рук дело, это их ставленники. Кто такая (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен? На кого она равнялась? Она что, разве равняется на свою родину Германию, на интересы немецкого народа? Нет. Она является плоть от плоти встроенной в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды", - отметила Захарова.
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала