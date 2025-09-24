Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала, что Россия требует от ИКАО - 24.09.2025
Захарова рассказала, что Россия требует от ИКАО
2025-09-24T21:07+0300
2025-09-24T21:07+0300
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.
бизнес, россия, рф, мария захарова, икао, оон
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Мария Захарова, ИКАО, ООН
21:07 24.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.
Заголовок открываемого материала