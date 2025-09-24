Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях - 24.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях
Получение зарплаты в цифровых рублях до его массового внедрения возможно не везде, и для этого необходим личный запрос пользователя, однако в будущем процедура... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T02:02+0300
2025-09-24T02:02+0300
общество
цифровой рубль
зарплата
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Получение зарплаты в цифровых рублях до его массового внедрения возможно не везде, и для этого необходим личный запрос пользователя, однако в будущем процедура станет стандартизированной, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.Он напомнил, что цифровой рубль - третья форма отечественной национальной валюты, которая будет обмениваться на безналичный или наличный рубль один к одному. Его массовое внедрение поэтапно начинается осенью 2026 года и завершится до 2028 года. Пока в рамках тестирования пройдут бюджетные транзакции, а затем подключатся другие.Речь идет, в том числе, о зарплатных выплатах. Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.“До массового внедрения многие операции будут опциональны и могут проводиться "по запросу" получателя. Для этого и получатель, и работодатель должны открыть цифровой кошелек на платформе Банка России. Затем работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника”, - пояснил Гордиенко.При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит, как налоговый агент, сохраняются. Бухгалтерия формирует начисление, удерживает необходимую сумму и направляет ее в соответствующий бюджет.Одна из главных задач цифрового рубля - повышение прозрачности движения средств. Он также поможет ускорить платежи, снизить стоимость межбанковских переводов, повысить финансовую устойчивость страны в условиях санкций. Это важный шаг в развитии цифровой экономики. К минусам можно отнести технологические и операционные риски, в том числе, связанные с необходимостью обновления инфраструктуры, а также постепенный уход с рынка коммерческих банков, если они не смогут вписаться в новую схему, заключил Гордиенко.
общество , цифровой рубль, зарплата
Общество , цифровой рубль, зарплата
02:02 24.09.2025
 
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях

Профессор Гордиенко объяснил, как можно получить зарплату в цифровых рублях

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Получение зарплаты в цифровых рублях до его массового внедрения возможно не везде, и для этого необходим личный запрос пользователя, однако в будущем процедура станет стандартизированной, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплате
21 сентября, 08:08
Он напомнил, что цифровой рубль - третья форма отечественной национальной валюты, которая будет обмениваться на безналичный или наличный рубль один к одному. Его массовое внедрение поэтапно начинается осенью 2026 года и завершится до 2028 года. Пока в рамках тестирования пройдут бюджетные транзакции, а затем подключатся другие.
Речь идет, в том числе, о зарплатных выплатах. Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
“До массового внедрения многие операции будут опциональны и могут проводиться "по запросу" получателя. Для этого и получатель, и работодатель должны открыть цифровой кошелек на платформе Банка России. Затем работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника”, - пояснил Гордиенко.
При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит, как налоговый агент, сохраняются. Бухгалтерия формирует начисление, удерживает необходимую сумму и направляет ее в соответствующий бюджет.
Одна из главных задач цифрового рубля - повышение прозрачности движения средств. Он также поможет ускорить платежи, снизить стоимость межбанковских переводов, повысить финансовую устойчивость страны в условиях санкций. Это важный шаг в развитии цифровой экономики. К минусам можно отнести технологические и операционные риски, в том числе, связанные с необходимостью обновления инфраструктуры, а также постепенный уход с рынка коммерческих банков, если они не смогут вписаться в новую схему, заключил Гордиенко.
 
