Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров - 24.09.2025
Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров
2025-09-24T16:45+0300
2025-09-24T16:45+0300
экономика
владимир путин
рф
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Зарплаты президента, премьер-министра, министров и руководителей отдельных ведомств РФ будут проиндексированы с 1 октября на 7,6%, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности РФ, постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом "а" пункта 1 Указа президента РФ от 25 июня 2002 года № 655 "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... б) установленное пунктом 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2004 года № 1260 "Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти" ... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... в) установленное пунктов 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2013 года № 742 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ", - говорится в документе. Кроме того, указом предусматривается индексация на 7,6% с 1 октября денежное вознаграждение заместителя председателя Совбеза РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 сентября.
рф
владимир путин, рф
Экономика, Владимир Путин, РФ
16:45 24.09.2025
 
Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров

Зарплаты президента, премьера, министров и глав ведомств РФ будут проиндексированы на 7,6%

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Зарплаты президента, премьер-министра, министров и руководителей отдельных ведомств РФ будут проиндексированы с 1 октября на 7,6%, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности РФ, постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом "а" пункта 1 Указа президента РФ от 25 июня 2002 года № 655 "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... б) установленное пунктом 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2004 года № 1260 "Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти" ... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... в) установленное пунктов 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2013 года № 742 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ", - говорится в документе.
Кроме того, указом предусматривается индексация на 7,6% с 1 октября денежное вознаграждение заместителя председателя Совбеза РФ.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 сентября.
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:30
 
Экономика Владимир Путин РФ
 
 
