Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины

Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины

2025-09-24T01:08+0300

2025-09-24T01:08+0300

2025-09-24T01:08+0300

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, пытаясь говорить по-английски, перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ПВО, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Зеленский, выступая на английском языке, а не на родном, сказал skis (звучит как "скиз") вместо skyes (звучит как "скайс"): первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о противовоздушной обороне. Позже он спохватился и поправился. "Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать … (здесь Зеленский запнулся - ред.) … небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары", - заявил Зеленский, говоря на английском. В ходе выступления он также вновь призвал оказать давление на Россию с целью "принудить ее к миру" и заявил, что Украина с партнерами по "коалиции желающих" якобы выстраивает новую архитектуру безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

