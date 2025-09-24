Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250924/zelenskij-862685684.html
Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины
Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины - 24.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины
Владимир Зеленский в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, пытаясь говорить по-английски, перепутал... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T01:08+0300
2025-09-24T01:08+0300
общество
украина
москва
рф
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862685684.jpg?1758665311
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, пытаясь говорить по-английски, перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ПВО, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Зеленский, выступая на английском языке, а не на родном, сказал skis (звучит как "скиз") вместо skyes (звучит как "скайс"): первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о противовоздушной обороне. Позже он спохватился и поправился. "Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать … (здесь Зеленский запнулся - ред.) … небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары", - заявил Зеленский, говоря на английском. В ходе выступления он также вновь призвал оказать давление на Россию с целью "принудить ее к миру" и заявил, что Украина с партнерами по "коалиции желающих" якобы выстраивает новую архитектуру безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, москва, рф, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
01:08 24.09.2025
 
Зеленский перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины

Зеленский перепутал простые слова и предложил усилить лыжи вместо ПВО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, пытаясь говорить по-английски, перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ПВО, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Зеленский, выступая на английском языке, а не на родном, сказал skis (звучит как "скиз") вместо skyes (звучит как "скайс"): первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о противовоздушной обороне. Позже он спохватился и поправился.
"Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать … (здесь Зеленский запнулся - ред.) … небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары", - заявил Зеленский, говоря на английском.
В ходе выступления он также вновь призвал оказать давление на Россию с целью "принудить ее к миру" и заявил, что Украина с партнерами по "коалиции желающих" якобы выстраивает новую архитектуру безопасности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ОбществоУКРАИНАМОСКВАРФВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала