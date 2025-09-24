https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862687703.html
Журналист высмеял заявление Зеленского о слабости России
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х обратил внимание, что Владимир Зеленский предпочитает не упоминать, что Украина существует за счет финансовой помощи и военных поставок Запада, но при этом утверждает, что Россия попала в зависимость от других стран. "Зеленский, чья жестокая и коррумпированная диктатура полностью полагается на иностранную помощь и военную благотворительность, говорит, что Россия теперь "полностью" зависит от Китая? На прошлой неделе это была Индия? Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе", — отметил журналист.Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее заявил, что со временем международная поддержка Киева будет снижаться, и властям страны следует сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для самофинансирования. Владимир Зеленский, в свою очередь, выражал недовольство из-за отсутствия средств для производства собственного вооружения и замедления поступления помощи от Запада. Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине не приводят к изменениям, а лишь затягивают конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс прямо участвует в этом противостоянии, не только отправляя военную технику и снаряжение, но и занимаясь обучением кадров.
