МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X отметил, что пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает терпеть поражения на поле боя."В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0," — отметил онВ понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На понял мероприятия он также успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, при этом центральной темой их беседы стал конфликт между Россией и Украиной.

