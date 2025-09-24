https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862689871.html
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский натворил в Нью-Йорке
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский натворил в Нью-Йорке - 24.09.2025, ПРАЙМ
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский натворил в Нью-Йорке
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X отметил, что пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает терпеть поражения на поле боя. | 24.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X отметил, что пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает терпеть поражения на поле боя."В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0," — отметил онВ понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На понял мероприятия он также успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, при этом центральной темой их беседы стал конфликт между Россией и Украиной.
