Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского - 24.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского - 24.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского
Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru."Чтобы устранить Зеленского,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T15:15+0300
2025-09-24T15:16+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru."Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.Олейник отметил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.
украина
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:15 24.09.2025 (обновлено: 15:16 24.09.2025)
 
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленского могут убрать без госпереворота

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru.

"Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.
Олейник отметил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.

На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.
УКРАИНА, Владимир Зеленский
 
 
